Apparat torna in Italia | Milano e Roma diventano il centro della nuova elettronica

Apparat, artista conosciuto nel mondo della musica elettronica, annuncia due concerti in Italia, a Milano e Roma. Le date segnano il ritorno dell’artista nel paese, con eventi che si terranno nelle rispettive città. La notizia arriva dopo un periodo di assenza dalle scene italiane, e i concerti si inseriscono in un calendario che vede l’artista impegnato in nuove produzioni. La tournée rappresenta una tappa importante nel suo percorso musicale.

C’è un momento preciso in cui capisci che un artista non sta semplicemente tornando, ma sta cambiando fase. È quello che succede con Apparat. Dopo anni di silenzio discografico, Sascha Ring torna in Italia con A Hum Of Maybe, e lo fa nel modo più coerente possibile: portando sul palco una band completa e due date che dicono molto più di quanto sembri. Il 15 aprile sarà all’Alcatraz di Milano, il 16 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Roma è già sold out, segnale chiaro che il pubblico non lo ha mai davvero lasciato. A Hum Of Maybe: un disco che nasce nel vuoto. La cosa interessante non è solo il ritorno, ma da dove nasce questo disco.🔗 Leggi su Funweek.it

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