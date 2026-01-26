Nuova Ztl del centro ultime ore poi i varchi diventano attivi | le telecamere pronte a entrare in funzione

Tra poche ore entreranno in funzione i nuovi varchi della Ztl nel centro storico di Rimini e Borgo San Giuliano. È in corso un’attività di comunicazione rivolta a residenti, operatori e visitatori, con la distribuzione di volantini informativi per garantire una corretta comprensione delle novità e facilitare la transizione alle nuove norme di accesso.

Le telecamere di accesso alla nuova Zona a traffico limitato inizieranno a sanzionare automaticamente i mezzi non autorizzati: in questi giorni Polizia locale ai varchi e volantini per informare la cittadinanza Prosegue l’attività di informazione e accompagnamento alla nuova Ztl del centro storico di Rimini e Borgo San Giuliano, con la distribuzione dei volantini informativi rivolta a residenti, operatori economici e frequentatori dell’area interessata. Ad oggi sono oltre 3.000 i volantini già distribuiti, un numero destinato ad aumentare nei prossimi giorni con il proseguimento della campagna informativa, pensata per chiarire modalità di accesso, funzionamento del sistema e tipologie di permessi disponibili.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Ztl, attivi i nuovi varchi. In funzione da ieri il telecontrollo dei veicoli in entrata e in uscitaDa ieri sono entrati in funzione i nuovi varchi elettronici della ZTL nel centro storico, segnando l’avvio ufficiale del sistema di telecontrollo dei veicoli in entrata e in uscita.

