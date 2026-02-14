Nasce la Società italiana di flebolinfologia emodinamica a Palermo il primo simposio euromediterraneo

A Palermo si è svolto il primo simposio euromediterraneo organizzato dalla nuova Società italiana di flebolinfologia emodinamica (Sife), nata ufficialmente pochi mesi fa. La creazione di questa associazione mira a migliorare la diagnosi e il trattamento delle malattie venose e linfatiche, coinvolgendo medici di diverse specializzazioni. Durante l’incontro, specialisti provenienti da vari paesi hanno condiviso le ultime tecniche e studi sul funzionamento del sistema circolatorio.

Nasce ufficialmente la Sife – Società italiana di flebolinfologia emodinamica, nuova realtà scientifica italiana dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione nell'ambito delle patologie venose e linfatiche secondo un approccio emodinamico e fisiopatologico. La società si propone come punto di riferimento nazionale per specialisti, ricercatori e professionisti sanitari impegnati nella diagnosi e nel trattamento delle malattie flebo-linfatiche, con l'obiettivo di promuovere una medicina fondata sulla comprensione delle cause e sull'appropriatezza diagnostica. La presentazione ufficiale si è tenuta il 13 febbraio nella Sala La Torre dell'Assemblea regionale siciliana.