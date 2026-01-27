La Giornata ecologica del Veneto si concentra sull’importanza delle api per la biodiversità. L’edizione del 24 maggio 2026 mira a sensibilizzare sulla tutela delle api, fondamentali per l’ambiente. Questa iniziativa regionale invita cittadini e istituzioni a promuovere pratiche sostenibili e a valorizzare il ruolo delle api nel mantenimento degli ecosistemi locali.

La tutela dell'ambiente in Veneto passa per il ronzio operoso delle api. La Giunta regionale ha ufficializzato la proposta per la terza edizione della Giornata ecologica regionale, fissando la data per domenica 24 maggio 2026. Il tema scelto per quest'anno, "Le api, custodi dell'ambiente e della.

Approfondimenti su Giornata ecologica veneto

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Giornata ecologica veneto

REGIONE VENETO* : «ASSESSORE VENTURINI: IL 24 MAGGIO SARÀ LA GIORNATA ECOLOGICA: EDIZIONE SPECIALE DEDICATA ALLE API, CUSTODI DELLA BIODIVERSITÀ»La Giunta regionale del Veneto ha deciso di proporre per domenica 24 maggio 2026 la nuova edizione della Giornata ecologica regionale. Per questa terza ...

Giornata ecologica del Veneto: «Edizione speciale dedicata alle api, custodi della nostra biodiversità»Il tema scelto quest'anno punta i riflettori sull'importanza vitale degli impollinatori per l'ecosistema del territorio. L'assessora regionale Elisa Venturini: «Proteggerle significa difendere l'essen ...

