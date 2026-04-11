Un uomo di 27 anni è stato arrestato nel contesto di un'inchiesta della procura di Forlì riguardante la morte di alcuni anziani avvenuta durante o subito dopo il trasporto in ambulanza. L'indagine, condotta sotto la guida del procuratore locale, si concentra sui decessi verificatisi nel corso di diversi mesi. L'arresto è stato disposto in relazione a accuse di omicidio volontario.

Forlì, 11 aprile 2026 – È stato arrestato Luca Spada, per tutti ‘spadino’, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), nell'ambito dell'indagine della Procura di Forlì diretta dal procuratore Enrico Cieri sui decessi di alcuni anziani, avvenuti nel giro di pochi mesi, durante o poco dopo il trasporto in ambulanza. Indagato per omicidio volontario Luca Spada, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso. Nei suoi confronti è stata eseguita l'ordinanza di custodia del giudice per le indagini preliminari. L'indagine è dei carabinieri. Morti in ambulanza: il video del figlio dell'ultima vittima (atex. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Anziani morti in ambulanza, arrestato Luca Spada: il 27enne di Meldola accusato di omicidio volontario

Chi è Luca Spada, l’autista soccorritore indagato per l’omicidio volontario di anziani in ambulanzaForlì, 5 marzo 2026 – Luca Spada è un autista soccorritore dipendente della Croce Rossa del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro.

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Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada risponde alle accuse

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