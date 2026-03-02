Cinque anziani morti in ambulanza indagato operatore Croce Rossa di Forlì per omicidio plurimo

Un operatore della Croce Rossa di 27 anni, residente nel Forlivese, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Forlì con l’accusa di omicidio colposo plurimo. La vicenda riguarda il decesso di cinque anziani mentre erano trasportati in ambulanza. La procura ha avviato le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Un operatore della Croce rossa di 27 anni e residente nel Forlivese è indagato dalla procura di Forlì con l’accusa di ‘ omicidio colposo plurimo ‘. Secondo quanto riporta il Corriere di Romagna, 5 anziani sarebbero morti in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Forlì, sono scattate a seguito di una segnalazione dei cinque decessi avvenuti tra il febbraio 2025 e la fine dell’estate scorsa, tutti verificatisi mentre i pazienti si trovavano a bordo dell’ambulanza in cui prestava servizio il giovane. Secondo la difesa, in ogni occasione critica sarebbe stato richiesto l’intervento dell’auto medicalizzata di Romagna Soccorso, con la presenza di un medico a bordo per gestire l’emergenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cinque anziani morti in ambulanza, indagato operatore Croce Rossa di Forlì per omicidio plurimo Cinque anziani morti in ambulanza, indagato 27enne della Croce Rossa per omicidio plurimoForlì, 2 marzo 2026 – Un'ombra pesantissima si allunga sul sistema di soccorso del Forlivese. Il giallo degli anziani morti in ambulanza a Forlì: indagato un operatore della Croce Rossa. Cinque decessi con lui a bordoUn operatore della Croce Rossa di 27 anni è finito nel registro degli indagati della Procura di Forlì con l’accusa di omicidio plurimo. Contenuti e approfondimenti su Croce Rossa di. Argomenti discussi: Forlì, cinque morti sospette in ambulanza: indagato operatore della Croce Rossa. Cinque anziani morti nell'ambulanza, indagato per omicidio operatore della Croce Rossa: i decessi durante il trasporto all'ospedaleUn operatore della Croce Rossa di 27 anni, residente nel Forlivese, è indagato dalla Procura di Forlì con l'ipotesi di accusa di omicidio plurimo per la morte di cinque ... corriereadriatico.it Forlì – Cinque anziani muoiono in ambulanza: indagato operatore della Croce Rossa di 27 anniIndagini in corso dopo cinque morti consecutive in pochi mesi Forlì – Cinque anziani deceduti durante il trasporto in ambulanza tra febbraio e l’estate de ... etrurianews.it