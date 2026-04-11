Nelle ultime settimane a Forlì sono stati registrati alcuni decessi di anziani avvenuti durante il trasporto in ambulanza. Le forze dell'ordine hanno avviato un’indagine che ha portato all’arresto di un autista soccorritore, sospeso dall’incarico, con l’accusa di omicidio aggravato. L’operazione è stata condotta dai carabinieri locali insieme al Nucleo antisofisticazioni e sanità di Bologna. La procura ha confermato l’arresto e l’apertura di un fascicolo.

Svolta nelle indagini sui casi sospetti di anziani morti in ambulanza: i carabinieri della compagna di Forlì e del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Bologna, hanno arrestato il 27enne Luca Spada, autista soccorritore della Cri, poi sospeso, indagato nel caso. L’autista indagato arrestato con l’accusa di omicidio. Spada è stato arrestato con l’accusa di «omicidio aggravato», in particolare in relazione alla morte di una 85enne, avvenuta durante «un trasporto sanitario effettuato il 25 novembre scorso», si legge in una nota del Comando provinciale carabinieri di Forlì-Cesena. Il provvedimento di arresto è stato emesso dal Gip del Tribunale, su richiesta della Procura di Forlì, che ha coordinato le indagini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Anziani morti in ambulanza a Forlì: l’autista Luca Spada arrestato con l’accusa di omicidio aggravato

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Il 27enne Luca Spada, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso. Nei suoi confronti è stata eseguita l'ordinanza di custodia del giudice per le indagini preliminari - facebook.com facebook

Morti sospette nelle ambulanze. Arrestato Luca Spada x.com