L’America si prepara a partecipare nuovamente alla 38ª edizione della America's Cup Louis Vuitton, una delle competizioni più prestigiose nel mondo della vela. La regata si terrà a Newport, Rhode Island, con le squadre nazionali che si sfideranno su imbarcazioni di ultima generazione. L’evento rappresenta un momento di grande attenzione per il settore nautico e coinvolge diverse nazioni che hanno già annunciato la loro partecipazione.

NEWPORT, R.I., 8 aprile 2026 PRNewswire — L’American Racing Challenger Team USA, in rappresentanza del Challenging Yacht Club Sail Newport, è stato confermato come sfidante ufficiale per la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup, segnando un momento fondamentale nella rinascita della vela americana sulla scena mondiale. Gli Stati Uniti occupano un posto unico e dominante nella storia dell’America’s Cup, avendo vinto per la prima volta il trofeo nel 1851 e avendolo difeso con successo per 132 anni, la serie di vittorie consecutive più lunga nella storia dello sport. Nonostante questi profondi legami, prima della conferma dell’American Racing Challenger Team USA, l’edizione 2027 sarebbe stata la prima senza un team statunitense. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La rinascita di una leggenda: l’America torna a contendersi la 38ª edizione della America’s Cup Louis Vuitton

America’s Cup a Napoli: i render di Bagnoli svelano le basi dei team per la 38ª edizione della Louis VuittonEmirates Team New Zealand, Luna Rossa, Alinghi, GB1 e K-Challenge hanno già scelto il loro spazio.

Comunicato Stampa: Kimbo nominato caffè ufficiale della Louis Vuitton 38ª America's Cup di NapoliNapoli, 24 marzo 2026 - In qualità di Official Coffee, Kimbo porterà il suo aroma, il rito e l'eccellenza dell'espresso napoletano nel cuore della...

Temi più discussi: Una rinascita in vela: gli Stati Uniti tornano a sfidare per la Louis Vuitton 38ª America’s Cup; Gli Usa avranno un team in America’s Cup a Napoli nel 2027; Unicredit sarà Global Partner di America's Cup; Bagnoli si prepara all'America's Cup: svelati i render delle basi.

La rinascita di una leggenda: l'America torna a contendersi la 38ª edizione della America's Cup Louis VuittonNEWPORT, R.I., 8 aprile 2026 /PRNewswire/ -- L'American Racing Challenger Team USA, in rappresentanza del Challenging Yacht Club Sail Newport, è stato confermato come sfidante ufficiale per la 38ª edi ... adnkronos.com

Una rinascita in vela: gli Stati Uniti tornano a sfidare per la Louis Vuitton 38ª America’s CupAmerican Racing Challenger Team USA è stato confermato ufficialmente come Challenger per la Louis Vuitton 38ª America’s Cup. La squadra, guidata da Ken Read, ha acquisito asset da American Magic (l’AC ... nauticareport.it

Viste dall’alto, le basi dei team che daranno vita l’anno prossimo alla 38esima edizione della Louis Vuitton America’s Cup spiegano perché anche sotto l’aspetto logistico la scelta di Napoli è stata azzeccata. I render svelati ieri in anteprima da Sport e Salute, il - facebook.com facebook

La 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup sta prendendo forma a Bagnoli tra innovazione, sport e rigenerazione urbana. I primi render mostrano un hub internazionale pronto ad accogliere i giganti del mare con Team New Zealand, Luna Rossa, Aling x.com