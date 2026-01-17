America’s Cup regate preliminari a Cagliari! Svelate le date prima tappa verso Napoli con un anno d’anticipo

Mercoledì 21 gennaio saranno annunciate le date ufficiali delle regate preliminari dell’America’s Cup 2027, con la prima tappa prevista a Cagliari. La competizione, tra le più antiche nel mondo dello sport, si svolgerà nel golfo di Napoli nell’estate del 2027. Questa fase inaugurale rappresenta un passo importante verso l’edizione principale, confermando l’interesse internazionale e la rilevanza dell’evento per le città coinvolte.

Mercoledì 21 gennaio verranno svelate tutte le date della America’s Cup 2027: tra pochi giorni sapremo il calendario dettagliato della prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, che andrà in scena nelle acque di Napoli durante l’estate 2027. Il prestigioso evento velico sarà preceduto da una serie di manifestazioni preliminari, nelle ultime ore sono state ufficialmente comunicate la sede e la data della prima kermesse di avvicinamento alla Coppa America. Gli appassionati possono già prendere nota: Cagliari, dal 21 al 24 maggio 2026. Tra quattro mesi, dunque, le squadre iscritte alla America’s Cup si ritroveranno in Sardegna per i primi test ufficiali e le prime regate, che faranno da antipasto alla 38ma edizione di una competizione nata nell’ormai lontano 1851. 🔗 Leggi su Oasport.it

