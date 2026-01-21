Il Roma Pride 2026 sarà il 20 giugno | Nostri diritti non identitari ma questione democratica

Il Roma Pride 2026 si terrà il 20 giugno, confermando l’impegno per i diritti civili e l’uguaglianza. La data è stata annunciata dal presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e dal portavoce dell’evento, Mario Colamarino. L’appuntamento sottolinea come i diritti delle persone LGBTQ+ siano una questione democratica fondamentale, oltre che identitaria. Un momento importante per promuovere inclusione e rispetto nella società romana.

Annuncio da parte del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. A Roma il Pride esiste dal 1994 Annunciata la data ufficiale del Roma Pride 2026. A farlo il presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e portavoce dell'evento, Mario Colamarino. La data scelta è quella di sabato 20 giugno 2026. La manifestazione, organizzata e dedicata alla comunità Lgbtqia+ di Roma e di tutta Italia, si svolge nella Capitale dal 1994. Quella del 2026 sarà quindi la 33^ edizione. Il momento storico non è dei più facili. Arretramenti democratici, l'attacco ai diritti civili “e la legittimazione di discorsi d'odio nello spazio pubblico istituzionale”, spingono il Roma Pride a ribadire “che i diritti Lgbtqia+ sono diritti umani, non un tema identitario, ma una questione di democrazia”.🔗 Leggi su Romatoday.it

Esiste una parte della comunità, a Roma e non solo, che da tempo riflette su come il Pride possa evolvere - facebook.com facebook