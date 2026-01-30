Pamela Mastropietro 8 anni dopo la battaglia della madre | Voglio la verità Oseghale non era solo

Dopo otto anni dalla scomparsa di Pamela Mastropietro, la madre continua a cercare risposte. Non si arrende e rivendica la verità, anche se il processo ha condannato all’ergastolo Oseghale. Tuttavia, molte domande restano senza risposta e la donna insiste per scoprire cosa sia davvero successo.

Otto anni dopo l'omicidio di Pamela Mastropietro, la madre Alessandra Verni continua a chiedere verità e giustizia. Nonostante l'ergastolo definitivo per Innocent Oseghale, restano dubbi su possibili complici. Intanto, la memoria di Pamela vive attraverso un'associazione e iniziative sociali a Macerata. La battaglia della madre Il dolore non si è trasformato in silenzio. Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, uccisa il 30 gennaio 2018 a Macerata, continua una battaglia che va oltre le sentenze definitive. Troppi dubbi rimasti, nessuna intenzione di fermarsi nella ricerca della verità su quanto accaduto alla figlia 18enne.

