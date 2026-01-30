Pamela Mastropietro la mamma | Non smetto di cercare la verità

Otto anni dopo la morte di Pamela Mastropietro, la madre Alessandra Verni non si arrende e continua a cercare risposte. La giovane romana scomparve nel 2018 dopo essere uscita da una comunità in provincia di Macerata. Dopo tutto questo tempo, molte domande restano senza risposta, e la mamma ribadisce di non voler smettere di lottare per scoprire cosa davvero sia successo a sua figlia.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Ci sono ancora tante domande senza risposta". Sono passati otto anni dalla morte di Pamela Mastropietro - la 18enne romana che, dopo essersi allontanata da una comunità in provincia di Macerata, fu violentata, uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 - e la mamma Alessandra Verni continua la sua battaglia: "Non smetterò - afferma all'Adnkronos - di cercare verità e giustizia per mia figlia". Nel gennaio dello scorso anno la Corte di Cassazione, respingendo un ricorso straordinario presentato dalla difesa dell'imputato, ha reso definitiva la condanna all'ergastolo per Innocent Oseghale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Pamela Mastropietro, la mamma: Non smetto di cercare la veritàOtto anni fa, il 30 gennaio 2018, la 18enne romana fu violentata, uccisa e fatta a pezzi. Alessandra Verni: Ci sono ancora tante domande senza risposta Ci sono ancora tante domande senza risposta ... adnkronos.com

Ai Giardini Diaz la cerimonia per ricordare Pamela MastropietroMACERATA - E' stata piantata una camelia bianca e collocata una targa commemorativa Questa mattina, ai Giardini Diaz, si è svolta la cerimonia commemorativa in occasione dell’ottavo anniversario della ... youtvrs.it

MACERATA - Per la prima volta, la madre di Pamela Mastropietro in città per la cerimonia in ricordo della figlia, uccisa otto anni fa: ha piantato una camelia bianca vicino alla targa che la ricorda ai Giardini Diaz. «Non è facile ripercorrere i passi che ha fatto lei - facebook.com facebook