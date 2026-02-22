Bimba di tre anni morta investita da un' auto nel Pratese | Sarebbe sfuggita al controllo della madre

Una bambina di tre anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto nel Pratese. La causa sembra essere stata una fuga improvvisa dalla madre, che ha fatto attraversare la strada alla piccola senza accorgersi dell’arrivo del veicolo. La vettura, che viaggiava a una velocità moderata, ha colpito la bambina mentre attraversava in un punto poco illuminato. I soccorritori non sono riusciti a salvarla. La scena si è svolta di sera, in una zona residenziale.

Una bambina di 3 anni è morta nella serata di domenica 22 febbraio dopo essere stata investita da un'auto lungo la strada regionale 325 in località Le Piana, a Mercatale di Vernio (Prato). Secondo le prime informazioni, l'impatto sarebbe avvenuto dopo che la piccola sarebbe sfuggita al controllo della madre attraversando la strada nel momento in cui stava sopraggiungendo un'auto. Il corpo della bimba sarebbe stato sbalzato per diversi metri. Subito è scattato l'allarme e sono stati attivati i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari di un'ambulanza della Croce Rossa di Vernio e poi di una della Misericordia di Vaiano, durati oltre un'ora, la bambina è deceduta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Bambina di tre anni muore investita: è sfuggita al controllo della madre andando in stradaUna bambina di tre anni ha perso la vita dopo essere stata investita mentre attraversava la strada.

Prato, bimba di 3 anni morta investita da un'autoUna bambina di circa 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto sulla strada regionale 325 a Mercatale di Prato.

