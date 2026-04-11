Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico della Nazionale brasiliana, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe. Durante l’intervista ha parlato delle sue abitudini con i giocatori nel nuovo ruolo e del prossimo Mondiale. Ha affermato che il Brasile è l’unica Nazionale amata da tutti e ha ricordato di aver avuto una passione per questa squadra anche dopo la vittoria del 1970 con l’Italia.

Carlo Ancelotti, ct della Nazionale brasiliana, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe in cui ha parlato delle sue abitudini con i giocatori ora che è in un altro ruolo, e del prossimo Mondiale. L’intervista ad Ancelotti. Lei ha sempre coltivato una sorta di amicizia con i suoi giocatori. Come si fa ora che li vede solo ogni due o tre mesi? “ È vero che è un po’ diverso rispetto a quando li vedevo tutti i giorni. Devo adattarmi a questo nuovo ritmo. Ma abbiamo strumenti che ci permettono di costruire e mantenere buoni rapporti con loro. È importante avere una relazione costante con i miei giocatori, per sapere come stanno, come si sentono, fisicamente e mentalmente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ancelotti: “Il Brasile è l’unica Nazionale che tutti amano, a me piaceva anche dopo la finale del ’70 vinta con l’Italia”

Rispetto l’opinione di tutti, dice l’allenatore del Brasile Ancelotti dopo che Romario e Ronaldo hanno deciso di ignorare Neymar2026-03-25 17:22:00 Ecco quanto riportato poco fa: Carlo Ancelotti è stato criticato per non aver incluso Neymar nella sua ultima squadra del Brasile...

Ancelotti rinnova con il Brasile fino al 2030: fuori dalla corsa per la panchina dell’ItaliaIl tecnico di Reggiolo verso la firma del nuovo accordo con la federazione brasiliana.

La reazione di Neymar a quello che Ancelotti e il Brasile hanno fatto contro la Francia.

Temi più discussi: Il Brasile è in grande difficoltà: la Seleção di Ancelotti continua a faticare a poco più di due mesi dai Mondiali; 'Scusa Luka, ma per caso tu...': la simpatica domanda di Ancelotti a Modric; Gattuso è una brava persona, ma perché Ancelotti allena il Brasile? Ricordo i lanci di pomodori, adesso c'è solo il silenzio; Italia, 'sfuma' sogno Ancelotti ct della Nazionale. Carlo verso rinnovo con il Brasile dopo il Mondiale.

Brasile, Davide Ancelotti e Neymar: la notizia che aspettavano tutti i tifosi auriverdeBrasile, Neymar verso il Mondiale? Davide Ancelotti apre alla convocazione. Tra speranze e talento, la Seleção aspetta la scelta finale. sport.virgilio.it

Ancelotti rinnova col Brasile fino al 2030. Niente Italia: è il CT più pagato di sempreCarlo Ancelotti rinnova con il Brasile fino al 2030: niente Nazionale italiana. Scopri le cifre record dell'ingaggio e il piano Mondiale 2026 ... calcioweb.eu

Sacchi, Capello e Ancelotti: mettili in ordine di bravura - facebook.com facebook

Nelle prossime settimane Carlo Ancelotti firmerà il rinnovo del contratto con la Federazione calcistica brasiliana, che gli consentirà di rimanere alla guida della nazionale fino ai Mondiali del 2030. x.com