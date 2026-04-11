Ancelotti | Il Brasile è l’unica Nazionale che tutti amano a me piaceva anche dopo la finale del ’70 vinta con l’Italia

Da ilnapolista.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico della Nazionale brasiliana, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe. Durante l’intervista ha parlato delle sue abitudini con i giocatori nel nuovo ruolo e del prossimo Mondiale. Ha affermato che il Brasile è l’unica Nazionale amata da tutti e ha ricordato di aver avuto una passione per questa squadra anche dopo la vittoria del 1970 con l’Italia.

Carlo Ancelotti, ct della Nazionale brasiliana, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe in cui ha parlato delle sue abitudini con i giocatori ora che è in un altro ruolo, e del prossimo Mondiale. L’intervista ad Ancelotti. Lei ha sempre coltivato una sorta di amicizia con i suoi giocatori. Come si fa ora che li vede solo ogni due o tre mesi? “ È vero che è un po’ diverso rispetto a quando li vedevo tutti i giorni. Devo adattarmi a questo nuovo ritmo. Ma abbiamo strumenti che ci permettono di costruire e mantenere buoni rapporti con loro. È importante avere una relazione costante con i miei giocatori, per sapere come stanno, come si sentono, fisicamente e mentalmente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Ancelotti: “Il Brasile è l’unica Nazionale che tutti amano, a me piaceva anche dopo la finale del ’70 vinta con l’Italia”

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