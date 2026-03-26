L’allenatore della nazionale brasiliana ha dichiarato di rispettare le opinioni di tutti, dopo che due ex calciatori, Romario e Ronaldo, hanno scelto di non prendere posizione a favore di Neymar. La questione riguarda le divergenze tra alcune figure storiche del calcio brasiliano e il giocatore attuale della nazionale. La discussione ha attirato l’attenzione dei media nel paese sudamericano.

2026-03-25 17:22:00 Ecco quanto riportato poco fa: Carlo Ancelotti è stato criticato per non aver incluso Neymar nella sua ultima squadra del Brasile Carlo Ancelotti ha risposto con la consueta risposta diretta alle domande relative all’assenza di Neymar dalla nazionale brasiliana, che ha messo a repentaglio il suo sogno di Coppa del Mondo. Ancelotti ha deciso di non includere il miglior cannoniere della Nazionale nel girone dell’amichevole internazionale di domani sera contro la Francia e dello scontro della prossima settimana con la Croazia a causa delle continue preoccupazioni sulla forma fisica del giocatore. Neymar ha parlato la scorsa... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Rispetto l’opinione di tutti, dice l’allenatore del Brasile Ancelotti dopo che Romario e Ronaldo hanno deciso di ignorare Neymar

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