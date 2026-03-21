A Roma, due anarchici sono morti nel crollo di un casolare nel parco degli Acquedotti mentre tentavano di preparare un ordigno esplosivo. I loro compagni hanno celebrato la loro memoria con un inno alla «violenza rivoluzionaria». Le forze dell’ordine stanno portando avanti le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. La vicenda ha suscitato reazioni tra chi li ricorda come militanti.

Proseguono le indagini delle forze dell’ordine sui due anarchici, Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti nel crollo di un casolare nel parco degli Acquedotti di Roma mentre cercavano di preparare un ordigno esplosivo. La scorsa notte sono state eseguite cinque perquisizioni dalla Digos della Capitale e oggi al Viminale si è riunito il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (Casa), presieduto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Sul caso si è fatta sentire anche l’area anarchica con un messaggio di ricordo dei due morti, comparso sul sito di Radio Onda d’Urto. Gli anarchici celebrano i compagni morti nell’esplosione di Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Anarchici morti a Roma, i compagni li celebrano con un inno alla «violenza rivoluzionaria»

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