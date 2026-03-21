Gli anarchici hanno dichiarato che è necessaria una violenza rivoluzionaria, aumentando così il tono delle loro posizioni. La loro posizione si rafforza dopo la morte di Alessandro Mercogliano e Ardizzone. Nessuno ha ancora rivendicato azioni specifiche o spiegato le motivazioni, ma la loro retorica si fa più aggressiva e decisa. La situazione si sta evolvendo in un clima di tensione crescente.

Gli anarchici non hanno intenzione di indietreggiare, anzi. Dopo la morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone nel crollo del casale nel parco degli Acquedotti a Roma, mentre sembra che stessero progettando un ordigno voluminoso e da utilizzare in breve tempo, arriva un comunicato dei loro sostenitori, degli epigoni di Cospito, che richiamano alla “ violenza rivoluzionaria ”, ricordando che serve "l'audace volontà di utilizzare ogni mezzo contro questo sistema". Così gli anarchici valtellinesi in un comunicato che ricorda anche la dichiarazione fatta dalla Ardizzone, nel corso dell'udienza preliminare dell'inchiesta Sibilla. E aggiungono che “Sandrone e Sara li abbiamo conosciuti nelle assemblee e nei campeggi, dove si parlava di anarchia, solidarietà, carcere, del sistema di dominio che ci circonda e di come fare a combatterlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Serve la violenza rivoluzionaria". Gli anarchici alzano il tiro dopo la morte di Mercogliano e Ardizzone

Articoli correlati

Leggi anche: Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, chi sono gli anarchici morti per la bomba

"Se la sono cercata". Gli anarchici alzano il tiroI proclami degli antagonisti crescono di intensità: cercano di deresponsabilizzarsi per giustificare la violenza di Torino e minacciano: “A volte sei...

Approfondimenti e contenuti su Serve la violenza rivoluzionaria Gli...

Argomenti discussi: Arbitri, rivoluzione in vista? Tra professionismo e violenza, il futuro preoccupa anche i dilettanti; Donna come Rivoluzione 2026 al Teatro del Lido di Ostia: 20-21 marzo.

Serve la violenza rivoluzionaria. Gli anarchici alzano il tiro dopo la morte di Mercogliano e ArdizzoneIl nuovo manifesto dei sostenitori di Cospito dopo il ritrovamento dei due nel casale abbandonato a Roma. Sale l'escalation dei toni con cui richiamano alla lotta armata contro il sistema ... msn.com