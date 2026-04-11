Nelle ore che precedono un'assemblea pubblica in piazza al Pigneto, a Roma, si diffonde la notizia di una possibile proroga del regime detentivo del 41 bis per Alfredo Cospito, confermata da fonti governative. La manifestazione vede la partecipazione di anarchici che esprimono solidarietà all'anarchico e si confrontano con altre tematiche, tra cui quella dei bombaroli. La notizia si diffonde poco prima dell'inizio dell'incontro pubblico.

La notizia della possibile, anzi probabile, proroga della misura del 41 bis per Alfredo Cospito trapela da fonti governative un'ora prima dell'assemblea pubblica indetta in sostegno dell'anarchico pescarese al Pigneto, a Roma. Il clima già era cupo. Il movimento della «A» cerchiata sa da tempo che lo Stato non farà sconti. A piazza Nuccitelli qualche decina di persone. Discreta ma visibile la presenza delle forze dell'ordine. «Li arruolano sempre più giovani per infiltrarsi tra gli studenti», dice uno a mezza bocca. Bandiere nere, qualche striscione: «Contro l'ergastolo ostativo», «Fuori Alfredo dal 41 bis», «Con Sara e Sandro nel cuore: rivoluzione». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anarchici in piazza, lotta per Cospito e i bombaroli: "Noi come i partigiani"

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