Gli anarchici tornano in piazza per Alfredo Cospito | Sabotiamo il fronte interno

Gli anarchici italiani sono tornati in piazza per Alfredo Cospito, un detenuto in regime 41-bis con accuse di terrorismo. Nei giorni recenti, i gruppi anarchici hanno manifestato un rinnovato coinvolgimento, concentrando le proteste attorno alla figura di Cospito e ai messaggi di sabotaggio rivolti contro il sistema. La mobilitazione si è fatta più evidente, con azioni e presidi in diverse città del paese.

Negli ultimi giorni, i movimenti anarchici italiani hanno mostrato segni di ricompattamento attorno alla figura di Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41-bis con diversi capi di imputazione legati al terrorismo. Dopo un periodo di apparente quiete, coincidente con la concentrazione delle frange anarchiche sulle tensioni in Medioriente e sulla causa pro-Palestina, la questione Cospito torna al centro delle mobilitazioni, con un aumento di iniziative pubbliche nel centro Italia. "I movimenti anarchici si stanno ricompattando attorno alla figura di Alfredo Cospito", spiegano fonti vicine agli ambienti dell'anarchia militante, sottolineando come la vicenda del detenuto rappresenti un simbolo della resistenza contro quello che definiscono un trattamento vendicativo dello Stato.