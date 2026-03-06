Gli anarchici sono tornati a manifestare in piazza, questa volta concentrandosi sulla figura di Alfredo Cospito, che si trova in carcere sotto il regime di 41-bis con vari capi di imputazione legati al terrorismo. La mobilitazione coinvolge diverse sigle e si concentra su azioni di protesta contro le misure restrittive e le condanne inflitte al detenuto. La partecipazione si è registrata in diverse città italiane.

Tre manifestazioni in pochi giorni per l’anarchico al 41-bis in un contesto di gravi tensioni internazionali: è il ritorno dei linguaggi che riaccendono la conflittualità di piazza I movimenti anarchici si stanno ricompattando attorno alla figura di Alfredo Cospito, recluso in regime di 41-bis con diversi capi di imputazione legati al terrorismo. Dal 2023, da quando si è riacceso il conflitto in Medioriente, le frange anarchiche sembravano aver accantonato la causa di Cospito dopo oltre un anno di manifestazioni, occupazioni e violenze, concentrandosi sulla causa pro Palestina. Tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato nelle dinamiche dei movimenti anarchici perché, in pochi giorni, sono ben tre le manifestazioni che sono state chiamate in suo sostegno, tutte nel centro Italia: Spoleto, Marina di Carrara e Pisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Sabotiamo il fronte interno”. Tornano in piazza gli anarchici per Cospito

L'asse tra ProPal e anarchici per liberare Hannoun e CospitoUna campagna coordinata che ha come punto di partenza ideale le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 per culminare con cortei e presidi davanti...

Vetrine spaccate e danni durante il corteo per Cospito, 16 anarchici davanti al giudiceDurante la manifestazione del gennaio 2023 contro il "carcere duro", gli attivisti danneggiarono tre banche in via Riva di Reno.