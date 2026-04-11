Amici stasera la quarta puntata del serale | anticipazioni

Stasera va in onda la quarta puntata del serale di Amici, il talent show musicale. Durante la puntata, verranno presentate le esibizioni dei concorrenti e saranno annunciati i nominativi di chi rischia l'eliminazione. La trasmissione si svolge in prima serata e vede la partecipazione di studenti e insegnanti, con momenti dedicati alle prove e alle sfide tra i partecipanti.

Quest’anno in giuria ci sono:Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgiogliocome giudice speciale. Poi c’è la partecipazione diAlessandro Cattelan, con il suo gioco Password. Tra gli ospiti di stasera, invece, troveremo:J-Ax, Orietta Berti e Pierpaolo Spollon, mentre il momento comico è affidato aVincenzo Comunale. Nella prima manche della quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi si sfidano le squadreZerbi–Cele contro Emanuel Lo–Pettinelli, e a vincere sono proprio gli Zerbi-Cele. Il guanto di sfida voluto daAlessandra Celentano mette a confronto Nicola e Alessioin una prova che unisce diversi stili. A prevalere è Nicola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Anticipazioni sulla terza puntata del Serale di Amici 25

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