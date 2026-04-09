Amici 2026 anticipazioni quarta puntata del Serale | Orietta Berti Spollon e J-Ax ospiti

Oggi è stata registrata la quarta puntata del Serale di Amici 2026, che andrà in onda sabato 11 aprile su Canale 5 in prima serata. Tra gli ospiti di questa puntata ci sono Orietta Berti, Spollon e J-Ax. La registrazione si è svolta oggi e i dettagli delle esibizioni e delle interviste saranno trasmessi durante la puntata.

© Salvo La Fata per mediaMai Il Serale di Amici 2026 arriva alla quarta puntata, registrata oggi e in onda in prima serata su Canale 5 sabato 11 aprile. Anticipazioni quarta puntata del Serale: gli ospiti di sabato 11 aprile. Maria De Filippi ha accolto in studio in qualità di ospiti Orietta Berti, Pierpaolo Spollon, J-Ax, che ha cantato la sua Italia Starter Pack, e, per il consueto spazio riservato al monologo-comico, Vincenzo Comunale. Presente anche Alessandro Cattelan, quest’anno nel cast fisso del programma con il gioco Password. Se non volete spoiler su quanto successo durante la registrazione in merito all’esito della sfida a squadre e l’ eliminato, la vostra lettura deve fermarsi qui. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Amici 2026, anticipazioni quarta puntata del Serale: Orietta Berti, Spollon e J-Ax ospiti Amici 2026, terza puntata del Serale: tutti gli ospiti e le anticipazioniIl Serale di Amici 2026 prosegue con la terza puntata, già registrata e pronta a sbarcare in prima serata su Canale 5 sabato 4 aprile. Amici 2026, anticipazioni terza puntata del Serale: Brignano, Canalis, Maupas e Paradiso ospiti© Salvo La Fata per mediaMaiIl Serale di Amici 2026 arriva alla terza puntata, registrata oggi e in onda in prima serata su Canale 5 sabato 4 aprile. Temi più discussi: Amici 25, Orietta Berti e Pierpaolo Spollon ospiti della quarta puntata del Serale; Amici 25, ospiti puntata sabato 11 aprile 2026| Spuntano i nomi di Orietta Berti e Pierpaolo Spollon; Serale Amici 25, registrazione quarta puntata: ospiti e chi rischia l’eliminazione; Amici 25, anticipazioni 4ª puntata serale: almeno un'eliminazione, Gard e Kiara a rischio. Amici 25, anticipazioni quarta puntata serale 11 aprile 2026: ospiti, squadre e chi rischia l’eliminazioneAnticipazioni quarta puntata serale Amici 25, sabato 11 aprile 2026 su Canale 5: J-Ax superospite, Orietta Berti e Pierpaolo Spollon al gioco Password, squadre, allievi e giudici ... lifestyleblog.it Amici 25, anticipazioni ospiti dell'11 aprile: Orietta Berti, J-Ax e Pierpaolo SpollonAlla quarta puntata del serale di Amici parteciperanno anche il comico Vincenzo Comunale e Alessandro Cattelan per il gioco Password ... it.blastingnews.com Viva l’erbazzone Viva Orietta Berti Viva l’Emilia-Romagna Lunedì prossimo al Vinitaly, presso il padiglione della regione, assieme al Commissario Europeo all’agricoltura Hansen, celebreremo l’erbazzone, quale 45esimo prodotto IGP e DOP che fanno de - facebook.com facebook Orietta Berti ospite della quarta puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 11 Aprile in prima serata su Canale 5 x.com