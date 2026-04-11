Amici 2026 il serale streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

Stasera, sabato 11 aprile 2026, alle 21:30, va in onda su Canale 5 la quarta puntata del Serale di Amici 2026. La diretta sarà disponibile anche in streaming, permettendo agli spettatori di seguire l’evento online. La trasmissione si svolge in prima serata e coinvolge i concorrenti del talent show, con esibizioni e eliminazioni previste durante la puntata.

. Questa sera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Amici 2026, il serale in live streaming. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataAmici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Questa sera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda... Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataAmici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata Questa sera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda... CANALE 5 IN DIRETTA Come vedere la trasmissione