Amici 2026 il serale | le anticipazioni ospiti allievi e squadre della quarta puntata

Stasera, alle 21,30 su Canale 5, va in onda la quarta puntata del serale di Amici 2026. La trasmissione vede coinvolti gli allievi divisi in diverse squadre e prevede anche la presenza di ospiti speciali. Sono confermate le esibizioni dei giovani talenti e le sfide tra le squadre, con dettagli sugli allievi partecipanti e le dinamiche che si svilupperanno durante la serata.

, 11 aprile. Stasera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti. La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena).🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della quarta puntata Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntataStasera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 2026. Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntataAmici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntata, 28 marzo Stasera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,30 su... AMICI 25 - ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA