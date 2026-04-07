A Montecarlo, Jannik Sinner può tornare al primo posto della classifica ATP se ottiene determinati risultati nelle prossime partite. La lotta per la posizione numero uno vede coinvolti anche Carlos Alcaraz, attualmente in testa, con una distanza di 190 punti tra i due. La sfida tra i due giocatori prosegue, con le combinazioni di risultati che potrebbero favorire l’italiano nel raggiungere la vetta.

Inizia il duello a distanza per il numero 1 del ranking ATP tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’azzurro Jannik Sinner: la distanza virtuale tra i due a Montecarlo è di 190 punti in favore dell’iberico. Entrambi scenderanno in campo quest’oggi per i rispettivi incontri del secondo turno. Il tennista italiano è padrone del proprio destino: vincendo il torneo, infatti, sarebbe certo di tornare in vetta alla classifica mondiale. Qualora non dovesse vincere il torneo, invece, Sinner potrà comunque tornare numero 1 del mondo, ma avrà bisogno di una combinazione favorevole rispetto al cammino di Alcaraz. Qualora l’azzurro si fermasse in finale, allora l’iberico non dovrà aver superato le semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner torna numero 1 ATP a Montecarlo se… Le combinazioni favorevoli all’azzurro

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Sinner all’Atp Montecarlo 2026: esordio vincente per JannikJannik Sinner si è imposto, insieme al compagno Zizou Bergs, nel match di esordio del torneo di doppio dell’Atp di Montecarlo.

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