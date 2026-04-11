Amazon accordo storico con i sindacati in Italia | dal turno famiglia al divieto di controlli a distanza cosa cambia per i dipendenti

Il 9 aprile è stato firmato il primo accordo sindacale nella storia di Amazon in Italia. L’intesa riguarda diverse questioni, tra cui il “turno famiglia” e il divieto di controlli a distanza sui dipendenti. La firma rappresenta un passo importante per il rapporto tra l’azienda e i rappresentanti dei lavoratori, segnando un cambiamento nelle condizioni di lavoro e nelle modalità di controllo sul personale.

«Il 9 aprile è accaduto qualcosa che, a nostro parere, ha una grandissima portata: abbiamo firmato il primo accordo sindacale nella storia di Amazon ». A dare l’annuncio sono la Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit-Cisl Lazio e Uil Trasporti Lazio, che – dopo anni di lotte sindacali, scioperi e picchetti – hanno raggiunto un’intesa con il colosso americano dell’e-commerce per il magazzino di Passo Corese (Rieti). L’impianto dà lavoro a circa 2mila dipendenti a tempo indeterminato, a cui si aggiungono altri 2mila collaboratori esterni stagionali nei periodi più intensi dell’anno, come il Natale. L’accordo tra Amazon e sindacati uniti. Il documento siglato nei giorni scorsi non è un semplice verbale di incontro, ma un vero e proprio accordo sindacale, che impegna azienda e parti sociali.🔗 Leggi su Open.online

Sindacati, 'ad Amazon Passo Corese siglato accordo storico, più diritti'"Il 9 aprile è accaduto qualcosa che, a nostro parere, ha una grandissima portata: abbiamo firmato il primo accordo sindacale nella storia di Amazon.

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