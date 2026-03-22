Zerocalcare e il clima nella sinistra | Vi spiego perché è terrorizzata dal dissenso e dal conflitto L’antifascismo ormai è associato al terrorismo

Un Auditorium Parco della Musica gremito ha accolto Zerocalcare a Roma per l’evento di chiusura di Libri Come. In dialogo con la giornalista Tonia Mastrobuoni, l’autore ha messo a nudo le fragilità della democrazia contemporanea e le contraddizioni di una sinistra che appare, ai suoi occhi, paralizzata dalla paura. Secondo il fumettista, il campo progressista sta pagando il prezzo di una profonda insicurezza comunicativa e politica. «Temo che a sinistra si sconti una grossa paura di tutto quello che sta intorno al conflitto », ha dichiarato Zerocalcare, «nel senso che c’è una grande difficoltà a farsi carico, anche con criticità, però in maniera comunque aperta, dei fatti che possono avere a che fare con episodi di violenza ». 🔗 Leggi su Open.online

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