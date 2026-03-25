Un uomo è stato denunciato dai Carabinieri di Grottaminarda dopo aver tentato di scappare all’alt delle forze dell’ordine. Durante l’operazione, ha lanciato droga dal finestrino della vettura in fuga. Le forze dell’ordine hanno recuperato il materiale e successivamente identificato il soggetto coinvolto. L’indagato è stato portato in caserma e risulterebbe coinvolto in altri procedimenti giudiziari.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato in stato di liberta’, alla Procura della Repubblica di Benevento, un trentenne del posto, gia’ noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di un servizio di controllo alla circolazione stradale, i militari hanno intimato l'”Alt” all’autovettura condotta dal predetto. Sceso dal veicolo, l’uomo ha posto in essere un maldestro tentativo di fuga, venendo prontamente inseguito e bloccato dai Carabinieri. Nel corso dell’inseguimento, i militari hanno recuperato un involucro contenente complessivamente circa 2 grammi di cocaina ed eroina, di cui l’uomo aveva tentato di disfarsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fugge all’alt dei Carabinieri e lancia droga dal finestrino: denunciato

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