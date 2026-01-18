Golf l’americano Davis Riley irrompe al comando del Sony Open in Hawaii a 18 buche dal termine

Al termine del terzo round del Sony Open in Hawaii, Davis Riley si trova in testa alla classifica, a 18 buche dalla conclusione. Il torneo, primo appuntamento del PGA Tour 2024, vede protagonisti i migliori golfisti internazionali che si contendono il titolo in un contesto di grande equilibrio e competitività.

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel primo appuntamento dell’anno. Siamo infatti arrivati al termine del terzo round de Sony Open in Hawaii (montepremi 9.1 milioni di dollari),evento nato nel 1965 che si disputa nella splendida cornice di Honolulu. A 18 buche dalla conclusione guida la classifica l’americano Davis Riley, che potrà difendere due lunghezze di margine nel tentativo di firmare il quinto successo a professionista. Lo statunitense piazza un solido round da -3 e balza al comando con il punteggio complessivo di -12 (198 colpi). Come detto Riley vanta due colpi di margine sui suoi più immediati inseguitori che portano i nomi dei connazionali Chris Gotterup e Kevin Roy, e dell’inglese Harry Hall. 🔗 Leggi su Oasport.it

