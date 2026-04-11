Almanacco pisano | Sabato 11 aprile | accadde oggi compleanni e curiosità

Il 11 aprile nel territorio di Pisa si sono verificati vari eventi storici e curiosità. In questa giornata si ricordano anche alcuni compleanni di figure legate alla zona. L'almanacco di oggi raccoglie fatti accaduti nel passato e dettagli sulla giornata, offrendo uno sguardo sulle vicende che hanno caratterizzato questa data nel corso degli anni.

Ecco il nostro almanacco elaborato per il territorio di Pisa per scoprire gli avvenimenti e le curiosità legati all'11 aprile.Accadde oggi11 aprile 1406 – Durante la Guerra d'Italia, Pisa subisce l'assedio da parte delle truppe fiorentine che ultimeranno la conquista della città nei mesi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Almanacco pisano | Venerdì 10 aprile: accadde oggi, compleanni e curiositàEcco il nostro almanacco elaborato per il territorio di Pisa per scoprire gli avvenimenti e le curiosità legati al 10 aprile. Leggi anche: Almanacco | Sabato 11 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Almanacco pisano | Sabato 11 aprile: accadde oggi, compleanni e curiositàL' 11 aprile, secondo una tradizione locale poco nota, alcuni pisani portano fiorellini freschi in Piazza dei Cavalieri come augurio di rinascita e fortuna con l'arrivo della primavera. La leggenda ... pisatoday.it Almanacco | Sabato 11 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoViene arrestato dopo 43 anni di latitanza il boss mafioso Bernardo Provenzano: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it