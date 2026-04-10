Almanacco pisano | Venerdì 10 aprile | accadde oggi compleanni e curiosità

Il 10 aprile, nel territorio di Pisa, si ricordano eventi storici e curiosità legate a questa data. L’almanacco di oggi raccoglie fatti accaduti nel passato, compleanni di figure note e altre notizie che si sono svolte in questa giornata. Attraverso questa raccolta, si può conoscere meglio la storia e le vicende legate a questa particolare data nel contesto locale.

Ecco il nostro almanacco elaborato per il territorio di Pisa per scoprire gli avvenimenti e le curiosità legati al 10 aprile.Accadde oggi10 aprile 1118 – Consacrazione del Duomo di Pisa da parte di Papa Gelasio II: uno degli eventi più importanti nella storia dell’arte romanica italiana.10 aprile. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Almanacco | Venerdì 10 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Si parla di: Almanacco pisano | Venerdì 10 aprile: accadde oggi, compleanni e curiosità. Almanacco pisano | Venerdì 10 aprile: accadde oggi, compleanni e curiosità10 aprile 1833 – Il celebre fisico pisano Antonio Pacinotti nasce a Pisa, futuro inventore dell’anello di Pacinotti e pioniere dell’elettromeccanica. 10 aprile 1860 – Pisa celebra l’annessione ... pisatoday.it Venerdì 10 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 10 aprile è il 100º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è deciso e concreto, con una forte capacità di portare avanti progetti e idee con determinazione. Santo del giorno: San ... trevisotoday.it