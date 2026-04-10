Almanacco | Sabato 11 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Sabato 11 aprile segna il 102° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 263 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra Santa Gemma Galgani, riconosciuta come santa dalla Chiesa cattolica. Tra gli eventi storici ricordati, si evidenzia un fatto avvenuto nel 1912. Il proverbio del giorno suggerisce un legame tra il modo di filare e le prospettive di matrimonio, tipico di questa giornata di aprile.

Sabato 11 Aprile è il 102° giorno del calendario gregoriano. Mancano 263 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Gemma GalganiProverbio di AprileChi fila grosso, si vuol maritar tosto; chi fila sottile, si vuol maritar d'aprileISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1912. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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