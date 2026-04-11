Almanacco del 11 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'11 aprile è una data che raccoglie numerosi eventi, dai compleanni di personaggi noti alle invenzioni che hanno segnato il progresso. In questa giornata si ricordano anche ricorrenze religiose e si consulta il proverbio del giorno. Tra le curiosità, si trovano fatti storici che hanno lasciato un segno e dettagli su avvenimenti significativi accaduti nel passato.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi venerdì 11 aprile, 101° giorno del calendario gregoriano. Mancano 264 giorni alla fine dell'anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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