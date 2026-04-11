Allerta incendi boschivi in Lombardia | scatta il codice arancione i divieti in vigore provincia per provincia
Oggi, alle 13, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha annunciato l’attivazione del codice arancione per il rischio incendi boschivi in tutta la regione. Sono stati quindi adottati divieti specifici che variano da provincia a provincia, volti a limitare le attività che potrebbero favorire l’insorgere di incendi. La misura resta valida fino a nuova comunicazione.
Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso oggi, sabato 11 aprile, alle ore 13.16, l'allerta di protezione civile numero 2026.35. Il codice arancione per rischio incendi boschivi riguarda la zona omogenea IB-05, quella del Lario, che comprende i territori.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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