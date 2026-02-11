Maltempo scatta l' allerta arancione in provincia di Messina

La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per tutta la provincia di Messina. Domani, 12 febbraio, si prevede una nuova ondata di maltempo che coinvolge la zona tirrenica e le isole Eolie. La gente si prepara ad affrontare una giornata difficile, con pioggia intensa e vento forte che potrebbero causare disagi e problemi alla viabilità. Le autorità invitano alla prudenza e a evitare spostamenti non necessari.

Nuova ondata di maltempo prevista in provincia di Messina. La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino, dichiarando l'allerta arancione per tutta la giornata di domani 12 febbraio per la zona A che comprende gran parte della provincia tirrenica e le isole eolie.

