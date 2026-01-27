Maltempo | scatta l’allerta arancione Scuole chiuse in provincia di Latina

In risposta all’allerta arancione, alcune scuole in provincia di Latina rimarranno chiuse. La protezione civile regionale ha emesso un avviso meteo per garantire la sicurezza dei cittadini durante le condizioni di maltempo previste per mercoledì 28 gennaio. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali ulteriori provvedimenti.

Scuole chiuse in alcuni comuni della provincia di Latina per il maltempo. Le notizie si stanno diffondendo in queste ore dopo che la protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo per la giornata di domani, mercoledì 28 gennaio.Secondo l’avviso si prevede una allerta per criticità.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Latina Provincia

La provincia di Frosinone è interessata da un'allerta arancione a causa di maltempo, con piogge intense, venti forti e neve a quote collinari.

L’allerta arancione interessa la provincia di Frosinone, con scuole chiuse a Isola del Liri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Latina Provincia

Argomenti discussi: Arriva il maltempo in Campania e scatta l'allerta gialla per temporali; Sardegna nella morsa del maltempo: scatta l’allerta rossa; Scatta l'allerta meteo gialla in Puglia: vento forte e rovesci sparsi per tutta domenica 25 gennaio; Maltempo in arrivo su Roma e nel Lazio: scatta l’allerta gialla.

Maltempo, scatta l'allerta meteo in tutta l'area fiorentinaArriva il maltempo e scatta l'allerta meteo per tutta la Città Metropolitana di Firenze. 055firenze.it

Maltempo Empolese Valdelsa, scatta allerta meteo codice giallo per pioggiaCodice giallo in tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa per pioggia. Allerta valida da questa sera e per tutta la giornata di domani ... gonews.it

Maltempo in Molise, scatta l’allerta arancione: piogge intense e vento forte LA NOTIZIA COMPLETA https://shorturl.at/IfJD1 - facebook.com facebook

Meteo a Roma, arriva la pioggia e scatta l'allerta maltempo ift.tt/kEpfIMx x.com