Allegri alla vigilia di Bologna-Milan | Saelemaekers Pulisic Leao | la situazione infortunati

Massimiliano Allegri si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan e spiega la situazione degli infortunati nel suo team. Il tecnico toscano ha elencato Saelemaekers, Pulisic e Leao come i giocatori ancora fuori causa, senza nascondere le difficoltà in vista della partita della 23^ giornata di Serie A. La squadra rossonera deve fare a meno di alcuni pezzi importanti e si prepara a una sfida complicata in trasferta.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.