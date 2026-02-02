Allegri alla vigilia di Bologna-Milan | Saelemaekers Pulisic Leao | la situazione infortunati

Massimiliano Allegri si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan e spiega la situazione degli infortunati nel suo team. Il tecnico toscano ha elencato Saelemaekers, Pulisic e Leao come i giocatori ancora fuori causa, senza nascondere le difficoltà in vista della partita della 23^ giornata di Serie A. La squadra rossonera deve fare a meno di alcuni pezzi importanti e si prepara a una sfida complicata in trasferta.

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 degli infortunati nelle fila del Diavolo. Ecco le dichiarazioni del tecnico livornese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan si prepara alla trasferta di Bologna con diverse preoccupazioni.

