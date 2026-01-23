Capello convinto | Anche il Milan per lo scudetto! Fullkrug un nove vero sulle critiche al gioco di Allegri rispondo così

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, commenta il percorso stagionale del Milan e le chances di scudetto. Con un’analisi obiettiva, sottolinea l’importanza di un attaccante come Fullkrug e risponde alle critiche sul gioco di Allegri, evidenziando come anche il successo possa essere raggiunto con un approccio equilibrato e concreto. Un punto di vista esperto su una stagione ancora aperta.

