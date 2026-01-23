Capello convinto | Anche il Milan per lo scudetto! Fullkrug un nove vero sulle critiche al gioco di Allegri rispondo così

Da calcionews24.com 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, commenta il percorso stagionale del Milan e le chances di scudetto. Con un’analisi obiettiva, sottolinea l’importanza di un attaccante come Fullkrug e risponde alle critiche sul gioco di Allegri, evidenziando come anche il successo possa essere raggiunto con un approccio equilibrato e concreto. Un punto di vista esperto su una stagione ancora aperta.

En-Nesyri Juve, blitz decisivo per l’attaccante: l’affare è in chiusura! Svelate le cifre Calciomercato Napoli, azzurri scatenati: via Lang e Lucca, dentro Giovane, ma non finisce qui! I prossimi obiettivi Infortunio Neres, allarme totale in casa Napoli: c’è anche lo spettro operazione! I possibili tempi di recupero MasterChef Italia 15 sbarca all’Allianz Stadium: una prova da Champions e un momento esilarante tra Chiellini e Cannavacciuolo Diretta gol Europa League: Roma Stoccarda 2-0, decide la doppietta di Pisilli! Julian Alvarez diventa un caso all’Atletico Madrid? Ci pensa il Barcellona! Clamorosa indiscrezione Manchester United, ufficiale l’addio di Casemiro a fine stagione: niente rinnovo! L’annuncio del club e del centrocampista Douglas Luiz, nuova avventura in prestito per il centrocampista della Juve? Ci pensa una big della Premier League! Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

capello convinto anche il milan per lo scudetto fullkrug un nove vero sulle critiche al gioco di allegri rispondo cos236

© Calcionews24.com - Capello convinto: «Anche il Milan per lo scudetto! Fullkrug un nove vero, sulle critiche al gioco di Allegri rispondo così»

Leggi anche: Colonnese convinto: «L’Inter è migliorata tanto. Critiche a Lautaro? Rispondo così»

Leggi anche: Milan, Capello: “I gol hanno dato a Leao la giusta fiducia, Allegri lo ha convinto”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Capello: Pulisic, certe cose in area se le poteva permettere solo Ronaldo...; McKennie come McTominay, Capello show e boccia uno Juve, Lì no. Del Piero: Spalletti non è...; Capello: Miretti dietro la punta come un pesce fuor d'acqua, meglio McKennie. Bene la Juventus; Capello boccia un bianconero dopo Juve Benfica | Sembrava un pesce fuor d’acqua A chi si è riferito!.

capello convinto anche ilPagina 3 | McKennie come McTominay, Capello show e boccia uno Juve, Lì no. Del Piero: Spalletti non è...L'analisi a Sky della vittoria in Champions contro il Benfica. Di Canio: Serve una cosa più spesso se si vuole essere al top ... tuttosport.com

capello convinto anche ilCapello: Miretti dietro la punta come un pesce fuor d'acqua, meglio McKennie. Bene la JuventusIntervenuto a Champions League Show su Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato la partita della Juventus contro il Benfica vinta per 2-0: Partirei da Bremer, che sta dando fiducia alla ... tuttojuve.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.