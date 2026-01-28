Milan Allegri avverte il mercato | senza rinforzi si resta così La difesa è la priorità

Il Milan si prepara a chiudere il mercato invernale senza grandi acquisti. Allegri ha già detto che, senza rinforzi, la squadra resterà così. La difesa resta il punto su cui si concentrano di più, e il tecnico non nasconde le sue preoccupazioni. I tifosi attendono novità, ma al momento non ci sono segnali di cambiamenti.

Il Milan entra negli ultimi giorni di mercato invernale con una linea chiara e una posizione netta della guida tecnica. Massimiliano Allegri, alla vigilia del rush finale della sessione di gennaio, ha fatto filtrare un concetto inequivocabile: «O miglioriamo l’organico, sennò rimaniamo così». Un messaggio diretto, che fotografa lo stato delle cose a Milanello e chiarisce le reali aspettative del tecnico in vista della seconda parte di stagione. Dopo aver messo mano al reparto offensivo con l’innesto di Niclas Fullkrug, la priorità si è spostata sulla retroguardia. La richiesta è precisa: un difensore centrale già pronto, capace di inserirsi immediatamente nelle rotazioni e offrire un’alternativa affidabile a Tomori, Gabbia, Pavlovic e De Winter. 🔗 Leggi su Milanzone.it

