Allarme sulla piscina Marchi | A giugno scade l’affidamento | rischio chiusura dietro l’angolo

Una piscina situata nel quartiere Marchi potrebbe chiudere a causa della scadenza dell’affidamento dell’impianto prevista per giugno. La questione è stata sollevata dai consiglieri di minoranza, che hanno evidenziato come, al momento, non ci siano garanzie di rinnovo o alternative concrete per la gestione del servizio. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra gli utenti e le associazioni locali, in attesa di eventuali sviluppi ufficiali.

Cosa succede alla piscina del Marchi? Si rischia la chiusura? I consiglieri di minoranza Alessio Spelletti (Gruppo Misto), Vittoriano Brizzi, Oreste Giurlani e Celeste Vassallo (Pescia Cambia) sono molto preoccupati: in giugno scade l’ultimo affidamento fatto dal Comune di Pescia alla Cogis Montale, la società che gestisce la struttura. "Lo scorso anno – ricorda l’ex sindaco – questa Giunta aveva sbandierato l’ipotesi di un project financing per l’affidamento ventennale della piscina. Sappiamo che Cogis ha presentato un progetto, senza, però, avere risposta. Nel 2019, con voto unanime in consiglio comunale, abbiamo preso in carico la struttura dalla Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme sulla piscina Marchi: "A giugno scade l’affidamento: rischio chiusura dietro l’angolo" OpenHub a rischio chiusura. Il 27 marzo scade il finanziamento regionale: quale futuro?L'Openhub a Latina potrebbe chiudere e sarebbe una perdita importante per la città. Mercato del Carmine: rischio chiusura fino a giugno 2027Arrivate richieste di informazioni per un supermercato e da realtà associative sociali, ma al momento nessuna proposta concreta sul rilancio Il...