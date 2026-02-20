Mercato del Carmine | rischio chiusura fino a giugno 2027
Il mercato del Carmine potrebbe restare chiuso fino a giugno 2027 a causa di problemi nella concessione. La questione riguarda le procedure di rinnovo e le autorizzazioni ancora in sospeso. La chiusura prolungata colpisce i commercianti e i clienti abituali che cercano prodotti freschi e locali. La gestione del mercato sta cercando soluzioni per riaprire al più presto. La situazione resta incerta e si attendono novità ufficiali nelle prossime settimane.
Arrivate richieste di informazioni per un supermercato e da realtà associative sociali, ma al momento nessuna proposta concreta sul rilancio Il mercato del Carmine rischia di rimanere chiuso fino alla scadenza della concessione, a giugno 2027. È quanto emerso in commissione, convocata su richiesta del consigliere comunale del Partito Democratico Enrico Frigerio, che ha chiesto all’assessora al Commercio Tiziana Beghin un aggiornamento sullo stato dell’immobile, chiuso dal 2025, ovvero da quando i sub concessionari che gestivano un'attività di ristorazione, avevano deciso di gettare la spugna per i costi troppo alti.🔗 Leggi su Genovatoday.it
