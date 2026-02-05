OpenHub a rischio chiusura Il 27 marzo scade il finanziamento regionale | quale futuro?

L’OpenHub di Latina rischia di chiudere. Il finanziamento regionale scade il 27 marzo e senza fondi l’associazione potrebbe smettere di funzionare. Nei giorni scorsi, sindaca, assessore, rappresentanti sindacali e la coordinatrice di OpenHub si sono incontrati per cercare una soluzione. La chiusura del centro sarebbe un colpo forte per la città, che vede nell’OpenHub un punto di riferimento per molti giovani e professionisti. Ora si attende una risposta concreta dalle istituzioni.

