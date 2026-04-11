Allarme malware | CPU-Z e HWMonitor infettati da un attacco hacker

Recentemente, gli sviluppatori di CPU-Z e HWMonitor hanno confermato che i loro aggiornamenti sono stati utilizzati in un attacco informatico. Un gruppo di hacker ha compromesso l'infrastruttura di CPUID, trasformando le nuove versioni di questi software in veicoli per la distribuzione di malware. La notizia ha generato allarme tra gli utenti che si affidano a questi strumenti per il monitoraggio hardware del computer.

L’infrastruttura di CPUID è stata colpita da una manovra informatica mirata che ha trasformato gli aggiornamenti di CPU-Z e HWMonitor in strumenti per la diffusione di codice malevolo. L’attacco, che colpisce il processo di distribuzione del software, ha coinvolto milioni di sistemi globali attraverso un meccanismo capace di sfruttare la fiducia degli utenti verso canali ufficiali. La vulnerabilità della catena di distribuzione software. Il cuore dell’operazione risiede nella compromissione del processo di produzione e rilascio, una tattica nota come attacco alla supply chain. In questo scenario, i criminali informatici non colpiscono direttamente il computer dell’utente finale, ma si inseriscono nel percorso che porta il programma dal produttore al destinatario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme malware: CPU-Z e HWMonitor infettati da un attacco hacker Leggi anche: Allarme prezzi laptop 2026: rincari record su CPU e RAM Attacco DDoS record sfondato a 31,4 Tbps da gruppo hacker AisuruUn attacco DDoS record ha sconvolto il panorama della sicurezza informatica globale. Temi più discussi: Allarme rosso: CPU-Z e HWMonitor, segnalati installer malevoli dai download ufficiali; CPUID hackerato, malware nei link di download; Google Chrome 146 attiva DBSC e blocca il furto dei cookie di sessione -. Allarme rosso: CPU-Z e HWMonitor, segnalati installer malevoli dai download ufficialiSegnalazioni online indicano che i download ufficiali di CPU-Z e HWMonitor avrebbero distribuito installer compromessi, rilevati come malware da diversi antivirus. CPUID ha avviato un'indagine, precis ... hwupgrade.it CPUID hackerato, malware nei link di downloadIl sito ufficiale CPUID distribuisce file alterati: CPU-Z e HWMonitor diventano veicolo di un malware avanzato e difficile da rilevare. msn.com Microsoft segnala una nuova campagna di malware su Whatsapp che sfrutta file dannosi e software legittimo per colpire gli utenti. https://tech.everyeye.it/notizie/allarme-whatsapp-finti-messaggi-possono-rubarti-tutto-come-difenderti-868998.htmlutm_medi - facebook.com facebook