Il 2026 si preannuncia difficile per chi desidera comprare un nuovo laptop, con aumenti significativi dei prezzi. Secondo i dati di TrendForce, i costi dei modelli più diffusi potrebbero salire fino al 40%, con i rincari più consistenti su CPU e RAM.

Il 2026 si prospetta un anno difficile per chi vuole acquistare un nuovo laptop. Secondo i dati più recenti di TrendForce, i prezzi dei modelli mainstream potrebbero registrare aumenti fino al 40%, spinti principalmente dal costo crescente di processori e memorie RAM. Chi segue il mercato dei laptop sa che i prezzi sono sempre volatili, ma questa volta la situazione appare diversa. Non si tratta di uno squilibrio momentaneo dell’offerta: i dati parlano di un aumento strutturale dei costi di produzione, destinato a durare nel tempo. La scarsità di scorte e la crescente domanda hanno innescato una spirale che impatta direttamente sui produttori, con conseguenze inevitabili sui listini finali. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Allarme prezzi laptop 2026: rincari record su CPU e RAM

