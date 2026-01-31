Attacco DDoS record sfondato a 31,4 Tbps da gruppo hacker Aisuru

Un attacco DDoS da record ha colpito il mondo della sicurezza informatica. Il 19 dicembre 2025, il gruppo hacker Aisuru, noto anche come Kimwolf, ha lanciato un attacco che ha raggiunto 31,4 terabit al secondo. È il picco più alto mai registrato, superando il precedente limite di 29,7 Tbps di poche settimane fa. La rete di dispositivi compromessi ha messo in crisi diversi servizi online, dimostrando quanto siano vulnerabili i sistemi attuali.

Un attacco DDoS record ha sconvolto il panorama della sicurezza informatica globale. Il 19 dicembre 2025, una rete di dispositivi hackerati nota come botnet Aisuru, anche identificata con il nome in codice Kimwolf, ha raggiunto un picco di 31,4 terabit al secondo, superando il suo stesso precedente primato di 29,7 Tbps registrato all’inizio del mese. L’attacco, rilevato da Cloudflare, è stato definito un “bombardamento senza precedenti” per intensità e complessità, con oltre 200 milioni di richieste al secondo che hanno colpito sia i clienti protetti dalla piattaforma che la sua stessa infrastruttura interna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Aisuru Hacker

L’azienda Embark Studios ha confermato che due dei suoi giochi, ARC Raiders e THE FINALS, sono stati colpiti da attacchi DDoS di grandi dimensioni.

Ultime notizie su Aisuru Hacker

