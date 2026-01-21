Nel segno del giglio | al Circolo dell’Unione un incontro sui Farnese e Francesco Mochi

Il Circolo dell’Unione ospiterà martedì 27 gennaio alle ore 18 un incontro dedicato ai Farnese e a Francesco Mochi, in linea con la mostra in corso al Palabancaeventi di Piacenza. Il direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese, Antonio Iommelli, approfondirà aspetti storici e artistici legati a questo importante tema, offrendo un’occasione di riflessione sulla storia e le opere della famiglia Farnese e del celebre scultore.

In tema con la mostra in corso al Palabancaeventi della Banca di Piacenza "Piacenza e i suoi cavalli", martedì 27 gennaio alle ore 18 il direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese, Antonio Iommelli, sarà gradito ospite del Circolo dell'Unione per l'incontro "Nel segno del giglio: i Farnese.

