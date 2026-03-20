Alla 61ª edizione della Biennale di Venezia, che inizierà il 9 maggio, sarà presente anche Bottega Veneta. La partecipazione riguarda l'esposizione ufficiale dell'evento, con un'installazione pensata dall'azienda come parte del progetto espositivo. La presenza del marchio si inserisce tra le iniziative della manifestazione dedicata alle arti visive e alla cultura internazionale.

Alla 61° edizione della Biennale di Venezia, che partirà il prossimo 9 maggio, ci sarà anche Bottega Veneta. La maison presenterà la mostra “If All Time Is Eternally Present”, che comprenderà le opere in video di Tai Shani, Meriem Bennani & Orian Barki e Kandis Williams, presentata dalla Fondazione Pier Luigi Nervi. Bottega Veneta alla Biennale di Venezia con la Fondazione Pier Luigi Nervi. La mostra si svolgerà nella piazza pubblica di Campo Manin. L’idea è quella di trasformare la facciata di Palazzo Nervi Scattolin. Si tratta di uno dei rarissimi esempi di architettura moderna a Venezia, posizionato in un dinamico spazio espositivo urbano. Qui, le opere verranno proiettate ogni sera dal 9 maggio al 7 giugno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alla Biennale di Venezia ci sarà anche Bottega Veneta

Articoli correlati

Leggi anche: Ci sarà Emilie Leblanc alla guida di marketing e comunicazione di Bottega Veneta

Leggi anche: Alla Biennale Arte 2026 ci sarà anche la Russia

Tutto quello che riguarda Alla Biennale di

Temi più discussi: La Russia alla Biennale di Venezia, 22 Paesi europei firmano una lettera di condanna; Applicazioni / Applications: il quarto numero della rinata rivista La Biennale di Venezia; Russia alla Biennale di Venezia, l'intrigo internazionale e le carte al setaccio. La Fondazione: Norme rispettate; Il ritorno della Russia alla Biennale di Venezia e l'ennesima figuraccia internazionale dell'Italia.

Russia alla Biennale di Venezia, Brugnaro: Se Mosca fa propaganda chiudiamo PadiglioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Russia alla Biennale di Venezia, Brugnaro: Se Mosca fa propaganda chiudiamo Padiglione ... tg24.sky.it

Alla Biennale di Venezia ci sarà anche Bottega VenetaAlla 61° edizione della Biennale di Venezia, che partirà il prossimo 9 maggio, ci sarà ... msn.com

Alla Biennale di Venezia non ci sono italiani Occorre un’analisi critica del sistema dell’arte italiana tra finanziamenti pubblici, carriere protette e linguaggi stanchi. Dai nomi più celebrati alle dinamiche di potere, emerge un ecosistema autoreferenziale che fati - facebook.com facebook

C'è un modo per il governo Meloni di ostacolare la riapertura del padiglione russo alla Biennale: revocare o negare il visto alla curatrice, ai suoi collaboratori, agli artisti. x.com