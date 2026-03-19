La Juventus sta valutando l'acquisto di Alisson per rinforzare la porta nella prossima stagione. La dirigenza italiana sta seguendo con attenzione la situazione del portiere brasiliano, considerato un obiettivo importante per il club. Secondo quanto filtrato, le trattative sono in corso e ci sarebbero interessamenti concreti per portare il giocatore in Italia. La possibilità di un trasferimento rimane aperta nelle prossime settimane.

Alisson Juve, la dirigenza studia il clamoroso colpo a sorpresa per accontentare il mister e blindare la porta in vista della prossima annata. La Juventus continua a sognare in grande per rinforzare il proprio reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il desiderio quasi impossibile di Spalletti porta al nome di Alisson. Il portiere brasiliano del Liverpool, 33 anni, fuoriclasse assoluto per il piazzamento tra i pali, rappresenta la scelta perfetta per la difesa. L’allenatore vorrebbe un estremo difensore top e già pronto per affrontare le sfide imminenti. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Alisson Juve, le strategie sul contratto e gli ostacoli Strappare il sudamericano alla Premier League non sarà una passeggiata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juve, è lui il sogno di Spalletti per la porta ma… Tutti gli aggiornamenti sul brasiliano e cosa filtra per l’estate

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