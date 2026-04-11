Il Presidente della Repubblica ha conferito 28 attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che si sono distinti nel 2025 per comportamenti legati a senso civico, altruismo e solidarietà. Tra i premiati ci sono due ragazzi di Ostuni e uno proveniente dalla regione lucana. La cerimonia si è svolta presso la presidenza, con la consegna ufficiale dei riconoscimenti. La selezione si basa su comportamenti esemplari dimostrati nel corso dell’anno appena concluso.

Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza della Repubblica: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Sperimentare e comunicare la solidarietà”. Gli adolescenti si confermano gli interpreti più sorprendenti e spontanei di questo valore. Nonostante persista un luogo comune che li descrive come distanti dall’impegno sociale, la realtà racconta ragazzi capaci di partecipazione, empatia e desiderio di aiutare. Per loro la solidarietà è un’immagine a colori, che si declina in molteplici forme.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Alfieri della Repubblica: due di Ostuni ed una lucana come la scuola insignita con una targa Conferimento del capo dello Stato

Laurea honoris causa a Sergio Mattarella: l’Università di Firenze celebra il Capo dello Stato per i 150 anni della Scuola di Scienze politiche Cesare AlfieriL'Università di Firenze conferisce la prestigiosa laurea honoris causa a Sergio Mattarella, celebrando il suo grande servizio pubblico e democratico.

Alfieri della Repubblica 2025, Mattarella premia 28 giovani: due calabresi e un siciliano simbolo di solidarietàCi sono anche tre giovani del Sud, due calabresi e una siciliana, tra i protagonisti dell’edizione 2025 degli Alfieri della Repubblica.