Una madre racconta il dramma di una diagnosi di tumore al rene per sua figlia di quattro anni. Olga Berezovscaia ha vissuto momenti difficili, tra la scoperta della malattia e le conseguenze sul suo lavoro. La piccola, ora in cura, ha affrontato un percorso complicato, mentre la madre si scontra con le difficoltà di una famiglia in emergenza.

Fanpage.it racconta la storia di Olga Berezovscaia, mamma di una bimba che oggi ha 4 anni. Nell'ottobre del 2024 alla piccola viene diagnosticato un tumore al rene. Olga racconta di essere stata cacciata dal lavoro in uno studio dentistico durante il periodo di prova.🔗 Leggi su Fanpage.it

Silvia Munarin, professionista nel settore informatico con quindici anni di esperienza, condivide la propria esperienza di colloqui di lavoro sostenuti a partire da settembre 2025.

